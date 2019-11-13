Впровадження ринку землі: що означає і чому більшість фракцій проти

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №2178-10, попри опір багатьох депутатів. Так, цілком ймовірно, що з 1 жовтня 2020 року українці зможуть продавати землю сільськогосподарського призначення. Що це означає і чому законопроєкт не отримав більшої підтримки – розповів 24 каналу фінансовий аналітик Сергій Фурса.

13 листопада за впровадження ринку землі проголосували 240 народних депутатів (227 з фракції "Слуга народу" та 13 позафракційних). "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" голосували проти, "Голос" та "За майбутнє" утрималися, а депутати з ОПЗЖ не голосували взагалі.

Детально: Рада підтримала законопроєкт про впровадження ринку землі

Сергій Фурса такі дії нардепів пояснює їхнім бажанням отримати більшу підтримку українців, адже люди вірять міфам.

Більшість фракцій ішли за популізмом, тому що ми знаємо: існує дуже багато міфів стосовно ринку землі. Як результат, ця тема – досить чутлива для суспільства і на ній продовжують паразитувати політики, які власне тому й не голосують за ринок землі, за дуже потрібну реформу,

– пояснив експерт.

Він додав, що можна зрозуміти позицію партії "Голос". Бо перша запропонована модель була ліберальною і призводила до найбільшого зростання економіки. А те, що пропонується наразі, вже не передбачає такого росту – через обмеження. І фракція "Голос" не голосувала, саме з цієї причини. Всі інші – з причини популістичної, вони не до того апелюють.

Водночас фінансовий аналітик наголосив: від створення ринку землі виграє загалом Україна. Адже, за його словами, відсутність такого ринку – це ненормально. Передусім його впровадження є перевагою для власників паїв, майже 7 мільйонів українців – у них з'явиться можливість користуватися своєю приватною власністю.

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А от агрохолдинги і великі підприємства програють на першому етапі. Тому що для них головний ризик – це втрата надприбутків, які зараз вони отримують через дешеву оренду. Саме тому вони так завзято виступають проти ринку землі. Але ця неприємність спіткає їх лише на початковому етапі. У довгостроковій перспективі для аграріїв це означатиме, зокрема, зростання капіталізації та можливість залучення кредитів під землю.



Ставлення українців до впровадження ринку землі

Як сказано у відповідному законопроєкті, купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Хто вже орендує певну ділянку, зможе викупити землю першим.

Володимир Зеленський раніше заявив, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, вони таке право зможуть отримати лише після схвалення на референдумі.

У чинний проєкт закону до другого читання внесуть правки:

Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.



Де ще заборонено продавати землю