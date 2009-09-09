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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Євробудні

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      Простіше було збудувати новий, аніж ремонтувати старий.

      Таке кажуть будівельники про національний стадіон "Олімпійський" - збудований під горою, і оточений численними комунікаціями, він завдає чимало клопотів, кажуть у Міністерстві регіонального розвитку і будівництва. Незабаром на підмогу українським будівельникам прибудуть іноземні. Загалом, успішність міст у підготовці до Європершості залежить від того, наскільки вдало місцева влада скористалася своїми повноваженнями, кажуть у Міністерстві.Анатолій Беркута (заступник міністра регіонального розвитку та будівництва): “Сьогодні ми, коли говоримо, що в одному місті проект вже давно реалізується, а в іншому місті проект розробляється, або в іншому місті знаходиться на експертизі - то все це знаходиться виключно в юрисдикції органів місцевого самоврядування. Тому що стартували всі одночасно, мали всі базу однакову”.Найшвидше розбудовуються Донецьк та Харків. Дещо відстає від графіку Львів. Одначе, сумнівів, що у якомусь місті євро не відбудеться - уже немає, заявляють у Міністерстві.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 9 вересня 2009
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