Простіше було збудувати новий, аніж ремонтувати старий.

Таке кажуть будівельники про національний стадіон "Олімпійський" - збудований під горою, і оточений численними комунікаціями, він завдає чимало клопотів, кажуть у Міністерстві регіонального розвитку і будівництва. Незабаром на підмогу українським будівельникам прибудуть іноземні. Загалом, успішність міст у підготовці до Європершості залежить від того, наскільки вдало місцева влада скористалася своїми повноваженнями, кажуть у Міністерстві.Анатолій Беркута (заступник міністра регіонального розвитку та будівництва): “Сьогодні ми, коли говоримо, що в одному місті проект вже давно реалізується, а в іншому місті проект розробляється, або в іншому місті знаходиться на експертизі - то все це знаходиться виключно в юрисдикції органів місцевого самоврядування. Тому що стартували всі одночасно, мали всі базу однакову”.Найшвидше розбудовуються Донецьк та Харків. Дещо відстає від графіку Львів. Одначе, сумнівів, що у якомусь місті євро не відбудеться - уже немає, заявляють у Міністерстві.