Єврообличчя

Через рік - у березні-квітні Львівський аеропорт закриють на 4 місяці.

Пасажиропотік на той час скерують до Івано-Франківська та Луцька. Такі незручності спричинені реконструкцією аеропорту. Його взялись приводити до пуття, адже не за горами Євро-2012, а Львів у списку міст, що прийматимуть європершість. Роботи багато, однак до кінця наступного року, обіцяє Міністр транспорту, аеродромну частину встигнуть оновити.Йосип Вінський (Міністр транспорту та зв'язку України): “Протягом цього року і наступного ми повністю завершимо реконструкцію аеродрому. Це злітна полоса яка буде продовжена на 800 метрів і буде мати змогу приймати усі типи самольотів навіть "Боінг 767”.Візьмуться одразу ж і за реконструкцію терміналу, згодом він прийматиме близько тисячі пасажирів на годину. Загалом нове обличчя Львівського аеропорту коштуватиме державі 700 мільйонів гривень. Саме таку суму планують витратити за 2 роки.