Європа: Гандбол

"Гамбург" наблизився до півфіналу.

Німецький "Гамбург" здійснив вагомий крок до півфіналу чоловічої гандбольної Ліги Європейських Чемпіонів.Підопічні Мартіна Швальба у першому чвертьфінальному матчі здобули виїзну перемогу у дербі проти більш титулованого “Фленсбурга”.Посеред першого тайму гамбургці відірватись на 5 очок і до перерви втримали меншу та все таки перевагу 14:12. У другій половині гри “Фленсбургу” вдалось перехопити ініціативу і завдяки кмітливому кидку Йохансеа повести у рахунку -17:16.Та як не шаленіли шеститисячні трибуни, шальки терезів на свій бік, все ж, повернув “Гамбург”. У підсумку 28:25 на користь гостей. Матч-відповідь у “Гамбургу” - 3 квітня.