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      Європа: WTCC/DTM

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      BMW має намір залишити чемпіонат WTCC.

      BMW може залишити не лише Формулу-1. Глава автоспортивного підрозділу концерну Маріо Тайсен не виключає, що вже у наступному сезоні баварці можуть піти і з чемпіонату, в якому змагаються турінгові автомобілі, більш відомий як WTCC. Річ зовсім не у наслідках економічної кризи.У BMW не приховують свого невдоволення частими змінами регламенту цієї гоночної серії, які на думку команди, є на руку її конкурентам. Погляд "баварців" спрямований на інші перегони - німецьку гоночну серію силует-прототипів - DTM.Як відомо, у поточному сезоні там змагаються лише автомобілі Mercedes і Audi. Крім того, у наступному чемпіонаті учасникам DTM заборонять розвивати машини в контексті введення нового технічного регламенту на сезон-2011. Цей факт, на думку керівництва BMW, дозволить їм бути достатньо конкурентоспроможними.
      blog_ava
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      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 7 серпня 2009
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