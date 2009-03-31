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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Європейське турне

Фінансові ринки 10:06, 31 березня 2009 209

Глава Білого Дому їде до Європи.

Сьогодні Президент США Барак Обама розпочинає турне країнами старого континенту. З дружиною Мішель Обама пробуде на європейській землі тиждень. За цей час він відвідає 5 країн. Перша зупинка глави Білого Дому - Лондон. Там 1 та 2 квітня він візьме участь у саміті “Великої двадцятки”. Крім того проведе цілу низку двосторонніх переговорів.Зокрема, вперше особисто зустрінеться з Президентом Росії Дмітрієм Мєдвєдєвим, а також з головою КНР, прем`єр-міністром Індії і Президентом Південної Кореї. Пощастить Обамі потрапити і на прийом до королеви Великої Британії. Після Туманного Альбіону на американського лідера чекають у Франції та Німеччині. Там він зустрінеться з французьким Президентом Ніколя Саркозі та німецьким канцлером Ангелою Меркель.Також Барак Обама візьме участь у ювілейному саміті НАТО, який 3-4 квітня в Страсбурзі і Келі. Головною темою переговорів країн Альянсу стане запропонована главою Білого Дому кілька днів тому стратегія в Афганістані. Після саміту НАТО Обама вирушить до Праги, де 4 і 5 квітня проведе зустрічі з представниками влади Чехії, лідерами країн-членів ЄС та президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу. І врешті Обама відлетить до Туреччини, де відвідає Анкару і Стамбул.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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