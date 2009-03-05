Врятували дітей

Пожежа на Запоріжжі.

Жінка зачинила дітей удома, а сама подалась у власних справах. Коли спалахнув вогонь, старший Володя, якому 11 років, вибрався з помешкання та побіг кликати на допомогу. Прибіг сусід, який і витяг з палаючого будинку дворічних Іллю та Сашу і дев’ятирічну Вікторію.Сергій Генов (сусід-рятівник): “Двоє тут стояли, прямо за дверима. Вони могли бути тут або у залі. Їм більше не було куди йти. Там уже все було у полум’ї”.Гасити пожежу приїхали рятувальники із районного центру. Полум’я погасили, однак від хати мало що залишилось.Віталій Подмазін (начальник Приморського райвідділу ГУ МНС в Запорізькій обл.): “Завдяки діям Генова Сергія, який не розгубився, зреагував правильно, ці діти залишилися живими.”Усі діти зараз перебувають у родичів. Загрози їх здоров’ю немає. Натомість пожежники розслідують причини пожежі. Найвірогідніша з них - замикання старої електропроводки.