Врятували президента

Турецька поліція врятувала Обаму від збройного нападу.

У Стамбулі, де зараз перебуває президент США, поліція затримала чоловіка, який стверджував, що хоче вбити Барака Обаму. Як з’ясувалося згодом, чоловік виявився божевільним і на думку поліції таким, що не становить загрози для американського лідера. За повідомленнями місцевих ЗМІ, замах планував сирієць, який збирався зарізати Обаму ножем на прес-конференції. На допиті він стверджував, що у нього були 3 спільники.В переддень візиту американського президента до Туреччини у Стамбулі було затримано 3 ймовірних членів "Аль-Каїди". Барак Обама завершить свій візит до Стамбулу сьогодні ввечері. Глава Білого Дому проведе зустрічі з релігійними лідерами та студентами. Зазначимо, це - перший візит Барака Обами у мусульманську країну з часу його обрання президентом США.