Врятував Візантію і воював як крокодил: Роман – останній Великий князь Русі

Роман Мстиславич – найвеличніший князь на теренах давньої Русі на зламі ХII-ХIII століть. Саме він став останнім князем, який контролював усю західну територію Київської Русі. Через це літопис називає його "самодержцем всієї Русі" та "Володарем Руської землі".

Найважливіше те, що Роман Великий створив державне утворення завдяки якому українці зберегли власну національну ідентичність, навіть коли Русь остаточно розвалилася на шматки.

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Ідеалізувати князя все ж не варто, адже як і будь-який середньовічний правитель праправнук Володимира Мономаха не цурався ніяких методів у нав'язуванні своєї волі. Насамперед військові успіхи й зробили Романа Мстиславича собою.

Головні битви Романа Мстиславича

Варто виокремити дві кампанії князя, які демонструють, що не варто зариватися з українцями ні середньовічними, ні сучасними.

• Перемоги над половцями

Одразу кілька разів "отримували на горіхи" від Романа половці. Після подій описаних у відомому вам "Слові о полку Ігоревім", де половці поглумилися над армією русичів, кочівники почали почуватися на території Русі аж занадто вільно

Роман Мстиславич щонайменше тричі очолював походи проти половців, і щоразу повертався із перемогою. Особливо знаковим було протистояння близько 1200 року.



Роман Мстиславич

На ту мить половці дошкуляли не стільки Русі, як Візантії. Тому імператор останньої Олексій III Ангел і попросив допомоги у князя Романа, а той люб'язно відігнав кочівників від кримських кордонів імперії.

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Особливих дивідендів від цього князь, щоправда, не отримав, адже імператор Ангел через власну безладність швидко втратив владу. Однак слава переможця кочівників за Романом Мстиславичем все ж закріпилася.

Літопис узагалі дуже красномовно описує його боротьбу з половцями:

Він бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як та рись, і губив [їх], як той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха, що погубив поганих ізмаїльтян.

• Перемога над ятвягами

Ще одним знаковим військовим успіхом Романа Великого став розгром ятвягів. Мстиславич розбив їх ущент, ще коли керував лише Волинським князівством.

Хто такі ятвяги? Це войовничі балтські племена, етнічно близьке до литовців та прусів. Вперше назву "ятвяги" згадують у 944 році. Вони ще з часів Володимира Великого влаштовували набіги з півночі.

Цей успіх, утім дозволив йому виділитися серед десятків дрібних князів тогочасної Русі, а згодом і стати наймогутнішим серед них.

Об'єднання Галицького і Волинського князівств

Врешті головним здобутком Романа нині називають об'єднання під своєю владою Галицького і Волинського князівств. З галицькими боярами, що були проти такого повороту, князь розібрався, можна сказати, без співчуття. Це мало вочевидь настільки сильний ефект, що тогочасних польських хроніках можна зустріти побоювання місцевих володарів, якби Роман Мстиславич не надумав чогось подібного вчинити і з ними.



Об'єднане Галицько-Волинське князівство за правління Романа Великого

Він, до слова, таки почав похід на Польщу, захопив кілька тамтешніх міст. Проте загинув в одній із сутичок. Несподівана смерть князя почала валити усе, що він встиг збудувати і ймовірно ми навіть не згадували б сьогодні про Романа Великого якби не його син.