Все порахували

Тернопільська ТВК підбила підсумки недільного голосування.

Пораховано 100 відсотків бюлетенів - сенсацій не сталось - остаточна перемога за "Свободою". Всеукраїнське об’єднання набрало майже 35 відсотків голосів.Значно менше, однак достатньо, аби потрапити до обласної ради набрали "Єдиний центр", "Партія регіонів", УНП, БЮТ, Народний союз "Наша Україна" та Блок Литвина. Зважаючи на результат виборчих перегонів, губернатор Тернопільщини Юрій Чижмарь, вважає, що саме "Свобода" мала б пропонувати свою кандидатуру на посаду голови обласної ради.