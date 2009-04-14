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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Все прибрали?

21:51, 14 квітня 2009 208

Чи безпечно у Новобогданівці?

Артилерійські склади поблизу Новбогданівки знову опинились у центрі уваги після того, як у квітні УБОЗ затримав групу зловмисників, які розкрадали там метал. Міліціонери заявили, що у крадіїв вилучили вибухівку - пластид і гексоген, та бронебійні снаряди. Правоохоронці запідозрили, що злочинці могли взяти вибухівку зі складів, однак Міністерство з питань надзвичайних ситуацій це заперечує, адже ще на початку року заявляли, що склади небезпеки не становлять.Юрій Карленко (заступник командуючого Південним оперативним командуванням): “Ми вам показували бронебійний снаряд. Це елемент від бронебійного снаряду. Він ніякої небезпеки для населення не має. Це звичайна груда металу. Це і було затримано в цій групі, яка займалася вивозом металобрухту, крадіжкою металобрухту. Пластид зовсім до цих подій на 275-й базі не зберігався - взагалі не зберігався”.Еменесники, які 3 роки утилізували вибухівку і заплатили за це трьома життями саперів, відкидають звинувачення у недбалій очистці території артскладів. Крім того повторюють - нічого небезпечного там немає, адже весь метал вручну перебрали сапери. А версія міліції про те, що крадені боєприпаси планували продати за кордон ще більше їх обурила. Мовляв, колеги з МВС розкрутили детектив на телебаченні, а особисто спілкуватися не хочуть.Григорій Марченко (директор департаменту управління силами МНС): “Жодної офіційної інформації з боку Міністерства внутрішніх справ до нас щодо цього питання не надходило. І вся та інформація, яку ми мали, ми отримуємо цю інформацію тільки від засобів масової інформації”.Розслідувати інцидент еменесники просять ретельно. А 15 тисяч тонн заліза, яке досі зберігається на складах, невдовзі обіцяють переплавити у металургійних печах.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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