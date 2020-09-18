Вшанування Гонгадзе: в Києві відбулась акція пам'яті загиблих журналістів – фото
Журналісти та правозахисники зібралися на акцію на Майдані Незалежності у Києві. Вони прийшли вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе та всіх загиблих в Україні журналістів.
Акція відбулась 18 вересня о 17:00, про це повідомили журналісти 24 каналу.
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Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди" розпочала виступ словами, що незвично, коли на мітингу камер більше, ніж людей, і натякнула на коротку пам'ять суспільства.
Севгіль Мусаєва на акції пам'яті / Фото Андрія Костюка (24 канал)
Акція пам'яті загиблих журналістів / Фото Андрія Костюка (24 канал)
День пам'яті загиблих журналістів / Фото Андрія Костюка (24 канал)
Вшанування Ґонґадзе / Фото Андрія Костюка (24 канал)
Попри тиск громадянського суспільства і міжнародних організацій, крапку у справі Гонгадзе досі не поставили.
- Хоча виконавців злочину було названо та засуджено, замовників досі офіційно не встановлено.
- Один з виконавців, ексгенерал МВС Олексій Пукач, засуджений за статтею замовне вбивство до довічного ув'язнення, проте може вийти на свободу, якщо касаційний суд пом'якшить йому покарання.
- Адже в січні 2018 року суд уже перерахував йому відбутий термін позбавлення волі згідно з так званим "законом Савченко". Розгляд касаційної скарги триває вже близько чотирьох років.
Що відомо про "закон Савченко"?
У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила "закон Савченко". Згідно з ним, 1 день, проведений у СІЗО, у разі винесення звинувачувального вироку, повинен рахуватися як 2 дні ув'язнення. Хоч "закон Савченко" і скасували у 2018 році, але застосовувати його ще можна у певних часових рамках.
На жаль, смерть Гонгадзе – не єдиний насильницький злочин проти журналістів. За роки незалежності в Україні було вбито майже 70 журналістів. Винуватці у більшості випадків – не названі.