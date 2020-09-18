Журналісти та правозахисники зібралися на акцію на Майдані Незалежності у Києві. Вони прийшли вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе та всіх загиблих в Україні журналістів.

Акція відбулась 18 вересня о 17:00, про це повідомили журналісти 24 каналу.

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Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди" розпочала виступ словами, що незвично, коли на мітингу камер більше, ніж людей, і натякнула на коротку пам'ять суспільства.



Севгіль Мусаєва на акції пам'яті / Фото Андрія Костюка (24 канал)

Довідка. 16 вересня виповнилось 20 років від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Жорстокий злочин, а також опубліковані невдовзі так звані "плівки майора Мельниченка", які дали підстави підозрювати у причетності до вбивства тодішнього Президента України Леоніда Кучми, збурили професійну спільноту та суспільство і спровокували масові протести, які згодом переросли в акцію "Україна без Кучми".



Акція пам'яті загиблих журналістів / Фото Андрія Костюка (24 канал)



День пам'яті загиблих журналістів / Фото Андрія Костюка (24 канал)



Вшанування Ґонґадзе / Фото Андрія Костюка (24 канал)

Попри тиск громадянського суспільства і міжнародних організацій, крапку у справі Гонгадзе досі не поставили.

Хоча виконавців злочину було названо та засуджено, замовників досі офіційно не встановлено.

Один з виконавців, ексгенерал МВС Олексій Пукач, засуджений за статтею замовне вбивство до довічного ув'язнення, проте може вийти на свободу, якщо касаційний суд пом'якшить йому покарання.

Адже в січні 2018 року суд уже перерахував йому відбутий термін позбавлення волі згідно з так званим "законом Савченко". Розгляд касаційної скарги триває вже близько чотирьох років.

Що відомо про "закон Савченко"?

У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила "закон Савченко". Згідно з ним, 1 день, проведений у СІЗО, у разі винесення звинувачувального вироку, повинен рахуватися як 2 дні ув'язнення. Хоч "закон Савченко" і скасували у 2018 році, але застосовувати його ще можна у певних часових рамках.

На жаль, смерть Гонгадзе – не єдиний насильницький злочин проти журналістів. За роки незалежності в Україні було вбито майже 70 журналістів. Винуватці у більшості випадків – не названі.