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Вшанування Чорновола

18:30, 21 березня 2009 248

Минають десяті роковини загибелі засновника Народного руху України В’ячеслава Чорновола.

Зранку однодумці і небайдужі несли квіти до могили головного рухівця на Байковому цвинтарі у Києві, потім - відправили молебень Володимирському соборі.Після - у менш формальній обстановці - спогади і туга за втраченим соратником.Петро Шевчук (член НРУ): “Пам'ятаю, це був Софіївський майдан, ми зібралися, було оголошено віче і сказали, що появиться тут Чорновіл. Це була не хода звичайної людини, це був якийсь політ орла такого стрімкого, бойового, такого запалистого. Він такий був шустрий, як у рухах своїх, так і в кожному слові його, кожне слово його було запальним”.На могилі свого лідера рухівці обіцяють довести справу про розслідування обставин його загибелі до завершення. Адже усі вони впевнені - В’ячеслав Чорновіл - жертва політичної змови.Борис Тарасюк (голова НРУ): “Внаслідок спільних зусиль березень цього року став тим місяцем, коли нарешті генеральна прокуратура почала працювати у справі розслідування вбивства В'ячеслава Чорновола і водія Павлова. Є нові рішення і ми сподіваємося, що за цими рішеннями будуть конкретні слідчі дії”.Микола Степаненко (голова комісії з розслідування загибелі В.Чорновола): “До замовників не дійдуть, тому що розірвана цепочка - Кравченка нема. А до виконавців, до організаторів дійти можуть. Але треба політична воля. Для того, щоб зараз хоча б декілька генералів прибрати, щоб їх дали згоду допитати, як слід. А так доказів про те, що це було вбивство, достатньо”.За кілька днів Борис Тарасюк обіцяє оприлюднити нові факти встановлені слідством у справі Чорновола. Нагадаємо, лідер Народного руху України В'ячеслав Чорновіл загинув в автомобільній аварії 25 березня 1999 року. На 5-му кілометрі траси Бориспіль-Переяслав його автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Тоді причиною трагедії слідство назвало нещасний випадок. Але, на вимогу депутатів з Народного руху справу двічі поновлювали - востаннє у квітні 2005 року.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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