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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Вшанування пам'яті

13:39, 1 березня 2009 265

Президенти України та Польщі вшанували жертв репресій.

Віктор Ющенко та Лєх Качинські взяли участь у поминальних заходах на мiсцi, де 65 років тому карателі спалили село Гута Пеняцька. Президенти країн поклали вінки до пам'ятних знаків на місці, де колись стояло село, яке 28 лютого 1944 року спалили німецькі війська.Лєх Качинські (Президент Польщі): “Пам’ятаючи про політичні обставини, ми не можемо забувати, що події 28 лютого 44-го року були насамперед неймовірною трагедією для всіх осіб, які втратили тут найближчих”.В історії існує кілька версій, що спричинило розправу німецьких загонів над польським селом. За однією з них, криваву бійню спровокував бій між радянськими партизанами та підрозділом, у якому служили українці. Саме тому деякі польські історики звинувачують українців в трагедії. Однак, Президент України переконаний, суперечливі події минулого мають там залишатись, а у відносинах України та Польщі розпочалась нова сторінка.Віктор Ющенко (Президент України): ”Не дивлячись на багато обставин. які йдуть до нас з минулого, я глибоко переконаний, що українець навіки подав руку дружби і взаєморозуміння полякові”.Як стверджують деякі українські історики, Гуту Пеняцьку спалили нiмецькi каральні загони після того, як 23 лютого 1944 року в бою проти "польсько-бiльшовицьких загонiв" загинуло 6-8 німецьких поліцейських. 27 лютого карателі увійшли до села i спалили 172 двори. Жертвами стали вiд 500 до 1000 осiб. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 березня 2009
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