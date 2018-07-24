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Всі гравці потиснули руку Мораєсу після матчу, – генеральний директор "Шахтаря"

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Жуніор Мораєс
Жуніор Мораєс

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував ситуацію щодо відносин форварда команди Жуніора Мораєса з його колишніми партнерами по "Динамо".

Слова директора наводить офіційний сайт "Шахтаря".

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"Це футбол, це життя. Так, ми його морально підтримуємо. Але він сильна людина, впевнена в собі та своїх рішеннях. За його реакцією та його діями помітно, що він з честю проходить цю ситуацію. Але, звичайно, з моральної точки зору десь це важко", – сказав Палкін.

Також генеральний директор "Шахтаря" зазначив, що після матчу всі гравці "Динамо" все-таки потиснули руку Мораєсу.

"Гравці "Динамо" перед матчем не потиснули йому руку? Але після матчу всі потиснули йому руку. Це все більше надумані речі, на камеру, щоб показати якесь своє "фе". Коли камери прибрали – ситуація змінилася. Він у чудових відносинах з усіма футболістами "Динамо", підтримує стосунки", – сказав Палкін журналістам перед нагородженням "Шахтаря" чемпіонськими медалями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що всі гравці "Динамо" не потисли руку Мораєсу перед матчем на Суперкубок України. Натомість бразилець потиснув руки киянам після гри, проігнорувавши одного гравця.

Теги: Шахтар Динамо Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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