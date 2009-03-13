Всі на боротьбу з піратами!

За повідомленням BBC Японія скерувала два бойових кораблі для боротьби із сомалійськими піратами. Рішення про відправлення бойових суден було ухвалено о міністерством оборони країни ще у січні і очікувало лише на підпис прем’єр-міністра.Очікується, що кораблі прибудуть до аденської затоки за три тижні. Головним завданням військових стане захист японських торгівельних суден. Зазначимо, відправка бойових кораблів до аденської затоки викликала суперечки в японському суспільстві.Відповідно до Конституції Країни сонця, що сходить Японія має право брати участь у військових операція виключно для самооборони. Щоправда влада країни вважає, що діяльність сомалійських піратів становить серйозну загрозу для громадян Японії, які працюють на торгівельних суднах у регіоні Сомалі.