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Всі подробиці про VW Golf восьмого покоління

20:28, 2 січня 1269 Читать новость на русском
VW Golf
VW Golf / auto-motor-und-sport.de

Восьме покоління VW Golf має з'явитися в 2019 році, але вже зараз стало відомо багато технічних нюансів, якими буде володіти новинка.

Новий Golf буде побудований на вже знайомій багатьом модульній платформі MQB, яка використовується компанією з 2012 року. На ній побудовані практично всі моделі марки Polo до Passat. Така концепція дозволяє значно знизити виробничі витрати.

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Для Golf восьмого покоління буде доступно багато рішень, які зараз використовуються на старших моделях марки. Серед них вільно програмований дисплей щитка приладів, система, що здатна здалеку помітити пішохода, та інформаційна розважальна система наступного покоління.

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Дизайн новинки отримає більш серйозні зміни, ніж його попередник відносно до попередніх поколінь. Новий Golf змінить пропорції, він повинен стати ширшим та більш приземленим. Але на кардинальні зміни дизайну творці все ж не наважилися.

Лінійка двигунів буде дуже різноманітною. Абсолютно всі силові агрегати будуть комплектуватися 48-вольтною гібридною установкою. Новий Golf отримає турбомотор сімейства EA211 evo. Деякі з них – 1,5 літрові потужністю до 160 к.с. вже знайомі європейським споживачам з актуального нині покоління Golf. Обіцяє виробник і мотори об'ємом 1,0 і 2,0 л. та дизелі об'ємом 1,6 і 2,0 л. Заявлений і підзарядний гібрид. А ось майбутнє електроверсії поки туманне.

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Теги: Авто 24 Volkswagen
Джерело: 24 канал
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