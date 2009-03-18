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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Всіх на килим?

19:24, 18 березня 2009 298

ТСК, що розслідує штурм "Нафтогазу", може викликати Балогу і Ванникову.

У тимчасовій слідчій комісії, що розслідує обставини штурму "Нафтогазу" Альфою, припускають, що можуть викликати на розмову речника Президента Ірину Ваннікову та керівника Секретаріату глави держави Віктора Балогу. Члени комісії вже мають відеозапис прес-конференції Ваннікової, яка в день інциденту від імені Президента заявила, що Віктор Ющенко безпосередньо контролює хід справи.Роман Зварич (голова ТСК, що розслідує обставини штурму НАК "Нафтогаз"): "Ми будемо викликати її в якості свідка для того щоб вона сказала хто їй давав доручення таке говорити. Якщо це був пан Балога, то наступний крок буде викликати його в якості свідка. Усі ці роки що я є в Україні я не пам’ятаю жодного випадку щоб хтось від імені Президента говорив про те що він керує слідством. Це перший випадок. Це просто... можливо".На своєму першому засіданні Тимчасова слідча комісія вирішила на наступну зустріч викликликати для пояснень голову СБУ Валентина Наливайченка та його першого заступника Валерія Хорошковського. Проте голова ТСК Роман Зварич направить їм запрошення лише тоді, коли набуде чинності закон про тимчасові слідчі комісії. Нардеп каже, що тоді і керівник спецслужби і його заступник будуть зобов’язані прибути на бесіду з депутатами.     
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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