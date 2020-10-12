Чи встигне Рада за день проголосувати проєкт бюджету-2021: відповідь Гетманцева
Депутати подали майже 2500 правок до проєкту держбюджету на 2021 рік. Голова профільного комітету Данило Гетманцев вважає, що головний кошторис країни розглянуть вчасно під час засідання Верховної Ради 20 жовтня.
В ефірі 24 каналу він розповів, що не всі з 2500 правок будуть розглядатися. Адже багато з них будуть враховані, натомість деякі не будуть підтверджуватися.
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20 жовтня депутати планують на засіданні Верховної Ради проголосувати пропозиції нардепів, після чого Кабмін разом з бюджетним комітетом Ради готуватимуть проєкт до другого читання. І на початку листопада уряд поверне проєкт нардепам, аби вони проголосували його в другому читанні.
Вважаю, що це нормальний хід, коли ми в першому читанні розглянемо його за один день і приймемо,
– зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Він пригадав, що минулого року знадобилося декілька годин, аби прийняти проєкт бюджету. І наголосив, що другий рік поспіль Кабмін вносить проєкт бюджету вчасно – до 15 вересня. Це означає, що в депутатів є достатньо часу, аби привести його до ладу і зробити нормальний фінансовий план на наступний рік.
За його словами, бюджетний кодекс дає достатньо часу, аби подати правки, проаналізувати їх, і прийняти документ. Відповідно до цього кодексу, закон про бюджет повинен бути ухвалений до 1 грудня.
"Я вважаю, що часу абсолютно вдосталь, аби це був нормальний документ на наступний бюджетний період", – прокоментував Данило Гетманцев.
Також депутат пропонує збільшити дохідну частину бюджету на суму в майже 80 мільярдів гривень. І зменшити десь на 10 мільярдів видатки, які він вважає не повною мірою обґрунтованими.
Ризики для виконання бюджету
Данило Гетманцев вважає, що треба зменшувати дефіцит бюджету на 2021 рік. Він подав відповідну поправку щодо зменшення його з 6% до 4,9%.
Таким чином я вважаю, що проблема дефіциту бюджету 2021 полягає навіть не в розмірі, а в джерелах наповнення цього дефіциту,
– пояснив він.
Голова профільного комітету зауважив, що Мінфін планує наповнити дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх запозичень. На жаль, всередині країни не спостерігається така ліквідність, яка могла б наповнити дефіцит бюджету в такому великому обсязі. Відтак його треба скорочувати.
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На його думку, є проблеми і щодо макропрогнозу на наступний рік. Міністерство економіки прогнозує 4,6% зростання. Втім є прогнози інших організацій: Нацбанку чи МВФ, які дають максимум 4% зростання.
"Недовиконання цього показника передбачає недовиконання дохідної частини бюджету", – прокоментував Данило Гетманцев.
Нардеп відзначив, що ризики полягають і в залученні фінансування. Україна повинна залучити понад 700 мільярдів гривень наступного року зі зрозумілих джерел.
Тому наша співпраця з МВФ в цьому контексті є надто важливою. Відтягування наступного траншу є одним з істотних ризиків,
– підсумував він.