Депутати подали майже 2500 правок до проєкту держбюджету на 2021 рік. Голова профільного комітету Данило Гетманцев вважає, що головний кошторис країни розглянуть вчасно під час засідання Верховної Ради 20 жовтня.

В ефірі 24 каналу він розповів, що не всі з 2500 правок будуть розглядатися. Адже багато з них будуть враховані, натомість деякі не будуть підтверджуватися.

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20 жовтня депутати планують на засіданні Верховної Ради проголосувати пропозиції нардепів, після чого Кабмін разом з бюджетним комітетом Ради готуватимуть проєкт до другого читання. І на початку листопада уряд поверне проєкт нардепам, аби вони проголосували його в другому читанні.

Вважаю, що це нормальний хід, коли ми в першому читанні розглянемо його за один день і приймемо,

– зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він пригадав, що минулого року знадобилося декілька годин, аби прийняти проєкт бюджету. І наголосив, що другий рік поспіль Кабмін вносить проєкт бюджету вчасно – до 15 вересня. Це означає, що в депутатів є достатньо часу, аби привести його до ладу і зробити нормальний фінансовий план на наступний рік.

За його словами, бюджетний кодекс дає достатньо часу, аби подати правки, проаналізувати їх, і прийняти документ. Відповідно до цього кодексу, закон про бюджет повинен бути ухвалений до 1 грудня.

"Я вважаю, що часу абсолютно вдосталь, аби це був нормальний документ на наступний бюджетний період", – прокоментував Данило Гетманцев.

Також депутат пропонує збільшити дохідну частину бюджету на суму в майже 80 мільярдів гривень. І зменшити десь на 10 мільярдів видатки, які він вважає не повною мірою обґрунтованими.