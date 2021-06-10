Вступ у НАТО залежить від заможності України, – Казанський

На заваді вступу України в НАТО стоїть навіть не Росія. Головна проблема – економічна. Альянс не спішить приєднувати Україну, адже її заможність є дуже низькою

Таку думку висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він назвав питання вступу до НАТО дуже важким.

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За словами журналіста, НАТО хвилюється за можливе погіршення відносин з Росією, а тому не спішить приєднувати Україну до Альянсу.

Найбільше нам заважає вступити навіть не Росія. Це корупція та наша власна слабкість, зокрема, економічна,

– заявив Казанський.

Він вважає, що Україну не розглядають як цінного партнера з великим привабливим ринком для європейських країн. Саме через це можуть ігнорувати і не дуже бігти назустріч.

Казанський запевнив, що коли українська економіка буде привабливою, а потужність армії вражатиме – тоді Україну захочуть бачити у будь-якому союзі.

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Як наздогнати Росію

Журналіст також пояснив, що Росії вдається домовитися з деякими європейськими країнами саме через гроші.

"Деякі країни поступаються їй. Та ж Німеччина – вона дала згоду на добудову "Північного потоку – 2". Є певні моменти, де європейські країни йдуть на згоду з Росією, але чому? Через гроші. Всі розуміють, що справа в грошах", – наголосив Казанський.

Німеччина активно виступає за те, щоб Росія добудувала свій газопровід "Північний потік – 2". Водночас стало відомо, що США та Німеччина обговорять можливі компенсації Україні через це.

Якщо ми зможемо за потужністю економіки тягатися з Росією – будь-яка країна буде думати, на чию сторону схилитися,

– зауважив представник України у ТКГ.

Казанський також додав, що наздогнати Росію – не так і важко. "Економіка (Росії – 24 канал) не дуже потужна. Це завдання можна виконати, якщо старатися та працювати над цим", – підсумував він.

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