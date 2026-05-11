ЄС готується розпочати переговори з Україною щодо членства вже в червні, – єврокомісарка Кос

Європейський Союз розглядає можливість відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України ще до завершення головування Кіпру в Раді ЄС наприкінці червня.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

Що в Єврокомісії кажуть про переговори з Україною?

Марта Кос зазначила, що в подальшому Євросоюз може відкрити для України також інші кластери.

Я закликатиму всі держави-члени якомога швидше офіційно відкрити всі кластери. Перший кластер ще можна відкрити під час кіпрського головування, а щодо решти п'яти кластерів – ми сподіваємося зробити це вже в липні,

– сказала вона.

Кос зазначила, що після зміни влади в Угорщині з'явилися позитивні сигнали щодо євроінтеграції України – раніше переговорний процес блокував уряд Віктора Орбана, який висував претензії щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

Окремо вона звернула увагу на заяву нового прем'єр-міністра Петера Мадяра про однакове ставлення до всіх країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Єврокомісарка також наголосила, що попри блокування Україна продовжувала технічну підготовку до відкриття кластерів.

Ми провели величезну підготовчу роботу, і тепер усе готове для офіційного відкриття,

– додала Кос.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також заявив про появу "нової динаміки" у відносинах з Будапештом після зміни уряду в Угорщині. Він висловив сподівання, що це сприятиме просуванню України на шляху до повноправного членства в ЄС.

Як євроінтеграцію коментує Зеленський?

4 травня Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, щоб обговорити подальше просування України на шляху до членства в ЄС.

Президент України заявив, що розраховує на відкриття шести переговорних кластерів уже цього та наступного місяця й наголосив, що Київ повністю готовий до цього з технічного боку.

Під час зустрічі Зеленський також подякував Кошті за підтримку України та його роль у розблокуванні пакета фінансової допомоги ЄС обсягом 90 мільярдів євро.

Тим часом політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу заявив, що Україні не варто розраховувати на швидке повноцінне членство. За його словами, питання вступу зараз упирається не в Будапешт, а в позицію Франції та Німеччини, які прямо говорять про відсутність швидкого сценарію. У такій ситуації, зазначив експерт, угорці можуть взагалі нічого не робити, бо рішення Парижа і Берліна вже достатньо.