Хорватія на фінішній прямій на шляху до НАТО.

Парламент Хорватії ратифікував договір про вступ до Альянсу. Проти висловився лише 1 із 120 хорватських депутатів. Прем’єр-міністр Іво Санадер, виступаючи у парламенті, заявив, що Північноатлантичний альянс є не лише військовим блоком, а союзом цінностей. Хорватію разом із Албанією повинні прийняти у лави НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться на початку квітня у французькому Страсбурзі ті німецькому Кілі. Рішення про прийняття до НАТО Загреба та Тирани було прийнято на минулорічному саміті альянсу у Бухаресті. Зазначимо, вступ до НАТО та ЄС - головні зовнішньополітичні пріоритети хорватської влади.