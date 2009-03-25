Вступ до НАТО
Фінансові ринки 16:53, 25 березня 2009 189
Хорватія на фінішній прямій на шляху до НАТО.
Парламент Хорватії ратифікував договір про вступ до Альянсу. Проти висловився лише 1 із 120 хорватських депутатів. Прем’єр-міністр Іво Санадер, виступаючи у парламенті, заявив, що Північноатлантичний альянс є не лише військовим блоком, а союзом цінностей. Хорватію разом із Албанією повинні прийняти у лави НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться на початку квітня у французькому Страсбурзі ті німецькому Кілі. Рішення про прийняття до НАТО Загреба та Тирани було прийнято на минулорічному саміті альянсу у Бухаресті. Зазначимо, вступ до НАТО та ЄС - головні зовнішньополітичні пріоритети хорватської влади.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту