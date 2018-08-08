Вступна кампанія 2018: перші результати

Від 7 серпня ВНЗ України оприлюднюють рейтингові списки. Відомо, що на бюджет поступило майже 59 тисяч абітурієнтів. До речі, чимало бюджетних місць залишилося вакантними.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Києво-Могилянська академія один із найпрестижніших ВНЗ України, але тут є вільні місця на бюджеті. А все через те, що студенти, які вступили на бюджет, поїхали вчитись за кордон.

Сьогодні останній день, коли контрактники можуть вступити у Києво-Могилянську академію. Однак вони мають шукати гроші за навчання або шукати інший ВНЗ.

Ті місця, які абітурієнти забрали зі собою за кордон, тепер відправляться звідси до Міністерства освіти України, де там їх розподілятимуть по ВНЗ і бюджетниками стануть пільговики. До речі, перша категорія пільговиків – це діти загиблих захисників України. Розподіл відбуватиметься до 18 серпня. Ті, хто не згідний з приймальною комісією, можуть подати апеляцію.