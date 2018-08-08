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Вся правда про нітрати: Супрун розвінчала популярні міфи

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Відмовлятися від овочів через нітрати не варто
Відмовлятися від овочів через нітрати не варто / 24 канал

Нітрати містяться не лише у багатьох овочах та фруктах, а також і в людському організмі. При цьому вони не завжди діють як отрута.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Як пояснила урядовець, нітрати – це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.

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Більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду,
– роз’яснила Супрун.

Також в. о. міністра спростувала поширену думку, що в кавунах міститься дуже багато нітратів. Насправді, зі своїми 60 міліграмами на кілограм вони далеко не рекордсмени. Найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок.

За словами Супрун, ВООЗ рекомендованою денною дозою нітратів вказує 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, масою 60 кг. Проте це обмеження на сьогодні вважається занадто застережливим, адже у здоровому раціоні показники будуть вищими. Крім того, переваг від вживання овочів більше, ніж потенційних ризиків.

Як мінімізувати шкоду від нітратів:

  1. Можна вживати менше овочів з першого врожаю. Нітратів в них все-таки може бути трохи більше.
  2. Їжте тільки ті частини овочів та фруктів, що містять найменше нітратів.
  3. Готуйте овочі, але пам’ятайте, що надмірна термічна обробка вбиває і корисні речовини.
  4. Не купуйте нітрат-тестери, бо вони не працюють.

І пам’ятайте, овочі – це невід’ємна частина здорового харчування. Боятися нітратів і тому знижувати кількість овочів у раціоні – абсолютно не потрібно,
– підсумувала Супрун.

 

Теги: Здорове харчування Уляна Супрун Здоров'я
Джерело: 24 канал
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