Втікав від охоронця: на Львівщині підліток випав із вікна школи

У Червонограді на Львівщині 13-річний підліток випав із вікна школи. Хлопця госпіталізували, правоохоронці розслідують деталі інциденту.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Львівській області.

Читайте також: У Горлівці російські військові заради розваги обстріляли підлітків, – розвідка

В Червоноградський відділ поліції сьогодні, 2 серпня, о 9.10 надійшло повідомлення від адміністрації однієї зі шкіл міста про травмування неповнолітнього. 13-річного мешканця Сокальського району доставлено у лікарню, діагноз наразі уточнюється,

– йдеться у повідомленні.

Зазначаєься, що охоронець школи помітив хлопця в коридорі навчального закладу. Той почав втікати від нього, вистрибнув із вікна третього поверху та впав на дашок перед входом до школи.

За інформацією правоохоронців, 13-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, – учень цієї школи. Його із тілесними ушкодженнями госпіталізовано, діагноз уточнюється.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події.