Мінус 770 окупантів та багато техніки й озброєння: втрати Росії станом на 28 лютого

Росія й надалі продовжує позбуватися своєї армії та техніки на фронті в Україні. За останню добу українські оборонці ліквідували ще 770 окупантів.

З лютого 2022 війська країни-терористки зменшилися уже на 1 265 900 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Дивіться також Майстерний штурм російських позицій провели десантники на Півдні: відео вибухової операції Які втрати Росії? З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 лютого 2026 року втрати Росії у війні становлять: особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб;

танків – 11 707 (+1);

бойових броньованих машин – 24 102 (+5);

артилерійських систем – 37 663 (+32);

РСЗВ – 1 661 (+2);

засобів ППО – 1 305 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1616);

крилатих ракет – 4 384 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 329 (+149);

спеціальної техніки – 4 075 (+0). Втрати Росії у війні на 28 лютого 2026 року / Фото Генштабу Втрати Росії: останні новини Командир 225 ОШП Герой України Олег Ширяєв розповів, що Росія втратила на Гуляйпільському напрямку 2 повні полки.

А бійці ССО провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку, аби зупинити просочування окупантів. Захисники виявили їхній маршрут та заклали вибухівку просто у тилу ворога.

Тим часом Сили оборони України атакували нафтобазу "Луганську", де після цього помітили масштабну пожежу. Окрім того, під ударами також були склади пально-мастильних матеріалів та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.