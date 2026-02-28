Мінус 770 окупантів та багато техніки й озброєння: втрати Росії станом на 28 лютого
- За останню добу українські оборонці ліквідували 770 російських окупантів.
- Росія також продовжує втрачати техніку на фронті, зокрема ЗСУ відмінусували 1 танк, 5 ББМ та 32 артсистеми.
Росія й надалі продовжує позбуватися своєї армії та техніки на фронті в Україні. За останню добу українські оборонці ліквідували ще 770 окупантів.
З лютого 2022 війська країни-терористки зменшилися уже на 1 265 900 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Майстерний штурм російських позицій провели десантники на Півдні: відео вибухової операції
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 лютого 2026 року втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб;
- танків – 11 707 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 102 (+5);
- артилерійських систем – 37 663 (+32);
- РСЗВ – 1 661 (+2);
- засобів ППО – 1 305 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1616);
- крилатих ракет – 4 384 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 80 329 (+149);
- спеціальної техніки – 4 075 (+0).
Втрати Росії у війні на 28 лютого 2026 року / Фото Генштабу
Втрати Росії: останні новини
Командир 225 ОШП Герой України Олег Ширяєв розповів, що Росія втратила на Гуляйпільському напрямку 2 повні полки.
А бійці ССО провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку, аби зупинити просочування окупантів. Захисники виявили їхній маршрут та заклали вибухівку просто у тилу ворога.
Тим часом Сили оборони України атакували нафтобазу "Луганську", де після цього помітили масштабну пожежу. Окрім того, під ударами також були склади пально-мастильних матеріалів та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.