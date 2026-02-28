Укр Рус
Мінус 770 окупантів та багато техніки й озброєння: втрати Росії станом на 28 лютого
28 лютого, 07:56
Мінус 770 окупантів та багато техніки й озброєння: втрати Росії станом на 28 лютого

Софія Рожик
Основні тези
  • За останню добу українські оборонці ліквідували 770 російських окупантів.
  • Росія також продовжує втрачати техніку на фронті, зокрема ЗСУ відмінусували 1 танк, 5 ББМ та 32 артсистеми.

Росія й надалі продовжує позбуватися своєї армії та техніки на фронті в Україні. За останню добу українські оборонці ліквідували ще 770 окупантів.

З лютого 2022 війська країни-терористки зменшилися уже на 1 265 900 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 лютого 2026 року втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб;
  • танків – 11 707 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 102 (+5);
  • артилерійських систем – 37 663 (+32);
  • РСЗВ – 1 661 (+2);
  • засобів ППО – 1 305 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1616);
  • крилатих ракет – 4 384 (+0);
  • кораблів/катерів – 29 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 80 329 (+149);
  • спеціальної техніки – 4 075 (+0).

Втрати Росії у війні на 28 лютого 2026 року / Фото Генштабу 

Втрати Росії: останні новини

  • Командир 225 ОШП Герой України Олег Ширяєв розповів, що Росія втратила на Гуляйпільському напрямку 2 повні полки. 

  • А бійці ССО провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку, аби зупинити просочування окупантів. Захисники виявили їхній маршрут та заклали вибухівку просто у тилу ворога.

  • Тим часом Сили оборони України атакували нафтобазу "Луганську", де після цього помітили масштабну пожежу. Окрім того, під ударами також були склади пально-мастильних матеріалів та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.