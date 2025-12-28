Блискуча атака: яка операція України стала найуспішнішою у 2025 році

Упродовж 2025 року Україна провела низку успішних операцій на території ворога. Відбулися ураження підводних човнів, літаків, вперше вдалося знищити російський нафтових танкер.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл зауважив 24 Каналу, що 2025 рік був захопливим у сенсі ударів по Росії. Україна продемонструвала неймовірні можливості.

Яку блискучу операцію провела Україна у 2025 році?

Деякі з операцій дратуватимуть Росію ще дуже довго. До них належить ураження підводного човна. Це не вплине на можливості росіян вести війну, але це чудовий приклад того, чого змогла досягти Україна.

Для мене ключовою є можливість атакувати енергетичну інфраструктуру. Росія – велика країна, тому Україна розробляє власну зброю, здатну вражати цілі далеко від кордону,

– підкреслив Шон Белл.

Він додав, що, наприклад, ракета "Фламінго" є дієздатною. Вона завдала суттєвої шкоди Росії. Але найяскравішим моментом 2025 року для нього є операція "Павутина".

Зверніть увагу! Цю операцію готували понад рік і провели 1 червня 2025-го. СБУ направила до Росії дрони, які сховали у вантажівках. У момент удару дрони дистанційно підійняли й вони завдали ураження по російській стратегічній авіації. Внаслідок атаки зазнав пошкодження 41 ворожий бомбардувальник.

"Я колишній пілот і знаю, що одним з ключових моментів війни є те, що Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором. Якщо ви контролюєте повітря, то ускладнюєте життя сухопутним військам, оскільки їх атакують не лише із землі, але й з повітря", – додав віцемаршал Королівських ВПС.

Попри велику кількість боєздатних літаків, Росія не змогла цього зробити. Тому операція "Павутина" вивела з ладу близько 20 літаків. Але важливіше те, що у росіян немає запасних літаків. Вони часто знімають деталі з одних суден, щоб підтримувати роботу інших.

Тож літаки, які атакувала Україна, скоріш за все, належали до числа небагатьох справних. Після цього активність суден на кілька місяців знизилася. Отже, це була дуже ефективна й блискуча атака, яка змусить Росію подумати двічі, перш ніж щось робити.

Яких ще втрат зазнала Росія у 2025 році?