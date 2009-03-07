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Втрати пивоварів

17:07, 7 березня 2009 221

Прибутки найбільшої пивоварної компанії у світі різко знизились.

В четвертому кварталі 2008 року “Anheuser-Busch InBev”заробив на 95% менше, ніж за аналогічний період 2007. Так, чистий прибуток компанії за звітній період склав 49 млн. євро у порівнянні з 900 млн. євро роком раніше. Як наслідок, знизились і річні прибутки “Anheuser-Busch InBev“. За підсумками 2008 року вони склали близько 1 млрд. 300 млн. євро, що у півтора рази менше, аніж у 2007.Основна причина невтішних фінансових результатів - поглинання американською компанією “Anheuser-Busch“ бельгійської “InBev“ у листопаді минулого року. Вартість угоди склала 52 млрд. дол. Для подальшої мінімізації видатків об'єднана компанія вирішила скоротити майже 2 з половиною тисячі робочих місць. Зараз “Anheuser-Busch InBev“ працює у 30 країнах світу, її штат налічує 120 тисяч осіб. Найбільш відомими марками пива, яке виготовляє компанія, є “Budweiser“ і “Stella Artois“. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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