Втретє в Президенти?

Другий Президент не проти стати четвертим заради примирення Тимошенко і Ющенка.

Екс-Президент України Леонід Кучма пояснює, що заявив про свій намір балотуватись у Президенти, аби змусити свого наступника Віктора Ющенка та чинну прем`єрку Юлію Тимошенко припинити чвари.Леонід Кучма (Президент України 1994-2005рр.): "Я хотів би виступити в ролі такого, знаєте, об’єднуючої людини. Я так довго мовчу навмисне, об’єднуючою людиною, щоб Президент, насамперед, прем’єр-міністр об’єдналися, хоча б проти мене і забули про свої сварки."Кучма вважає, що на з’ясування стосунків між Президентом і прем’єром немає часу, оскільки країна знаходиться в катастрофічному стані. Нагадаємо, 5 березня Леонід Кучма висловив припущення, що на певний час він готовий знову очолити Україну.