Вугільний резерв

Уряд підтримає державні вугільні копальні закупівлями твердого палива до резерву.

Про намір витратити на це 800 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду, на екстреному засіданні Кабміну заявила прем’єр Юлія Тимошенко. Очікується, що держрезерв буде сформовано на базі ДП "Вугілля України" і НАК "Енергетична компанія України".Головна причина, яка спонукала урядовців організувати закупівлі твердого палива - падіння обсягів виробництва електроенергії і металу, і як наслідок - стрімке зниження попиту на вугілля.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Споживається на 15% менше електроенергії, ніж у минулому році".Експерти мають сумніви щодо виділення на закупівлю вугілля усієї заявленої суми - 800 мільйонів гривень. Адже наразі цих коштів у стабілізаційному фонді не передбачено. Тим не менше, якщо гроші знайдуть, і закупівлі розпочнуться вже найближчим часом, ціна на вугілля в Україні зросте на 15-20% - підрахували аналітики.