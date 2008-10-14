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      "Вулична слава"

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      "Вулична слава"

      "Вулична слава": відомий модельєр Крістіан Одіґьє представив на Mercedes Benz Fashion Week у Лос-Анджелесі весняну колекцію-2009 для бренду Ed Hardy.

      Моделі дефілювали подіумом, тлом для якого слугувала стіна з графіті.Крістіан Одіґьє (модельєр): “Черпаю натхнення зі споглядання людей на вулиці. Розглядання людей у журналах, тому що мені подобаються знаменитості та чутки. Тому, коли створюю свій одяг, то створюю його для знаменитостей. І світові подобається мій бренд сьогодні“.Залу освітлювали барвисті неонові світла; музичний супровід поєднував реп, хіп-хоп та "олдскульні" ритми.Крістіан Одіґьє (модельєр): “Усе - дуже просто. Мені подобаються кольори; не бачу світу - без кольорів. Тому мій бренд - такий кольоровий. Це - не просто бренд, це - стиль життя. Люди хочуть бути частиною цього стилю життя, хочуть розважатися“.За менш ніж 4 роки компаніям Крістіан Одіґьє вдалося презентувати 9 популярних брендів. Серед найостанніших: Evel Knievel, C-Bar-A, Savoir Faire, Rock Fabulous та Paco Chicano.
      blog_ava
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      Новини за 14 жовтня 2008
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