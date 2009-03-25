Сотні французьких робітників вийшли на вулиці Парижа.

Працівники протестують проти закриття заводу, який належить німецькому концерну "Континентал" та виробляє автомобільні шини. Протестувальники палили шини поблизу Єлисейського палацу та закликали президента Франції втрутитись у ситуацію. У випадку закриття заводу понад 1000 працівників залишаться без роботи. Минулого тижня німецький концерн прийняв рішення про закриття своєї фабрики поблизу Клеруа. Таке рішення керівництво "Континентал" прийняло у зв’язку зі спадом, який спостерігається у автомобільній галузі Німеччини.Нагадаємо, минулого тижня у Франції в межах загальнонаціонального страйку на вулиці вийшли понад мільйон осіб. Тоді вуличні протести закінчились зіткненнями з поліцією та масовими арештами.