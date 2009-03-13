Ввічливі бюрократи

Для Броварських чиновників розробили правила поведінки.

Вести здоровий спосіб життя, бути врівноваженими і спокійними, не допускати проявів неввічливості й неуважності - ось кілька основних правил поведінки для державних службовців міста Бровари, що на Київщині. Віднедавна міськрада розробила для тутешніх чиновників своєрідний кодекс, дотримання якого є обов’язковим. Мета ініціативи - підвищити довіру броварчан. Тож неввічливості, грубості, спортивному стилю та надмірній красі тепер не місце у кабінетах броварських чиновників.Ігор Сапожко (в. о міського голови Броварів): "Вджинсах на роботу приходити ніхто не буде, там в кросівках. Звичайно одяг повинен бути костюм. Цей одяг повинен бути таким щоб він відповідав людині, яка займає свою посаду. Одяг жінок повинен бути стриманий. Не повинно бути ні декольте ні нігті 15 сантиметрові".Викладач курсів з етикету з чиновниками погоджується, і додає - діловий етикет не дозволяє жінкам і підбори вище 5-7 сантиметрів а також прозорий одяг. Що ж до чоловіків, то їм варто ретельно добирати колір сорочки до краватки та піджака а також за жодних умов не ходити два дні поспіль в тому самому одязі.Валентина Пархоменко (викладач етикету навчального центру "Успіх"): "Краватка темніше чим сорочка, але світліше чим піджак. Подивіться на багато чоловіків: це не виконується. Не можна щоб було 3 малюнки: якщо допустима краватка в смужку, сорочка в смужку і піджак в смужку це вже порушення. 2 допустимо, 3 - явний перебір. Допустимо до сорочки в клітинку взагалі не покладена краватка".Окрім ділового стилю, державних службовців просять підтягти животи - через переважно сидячу роботу радять займатися спортом - яким саме - думає спеціальна комісія.Ігор Сапожко (в. о міського голови Броварів): "Зараз у нас відповідна комісія розробить план дій. Звичайно по вихідним дням будемо брати участь або після роботи. Можливо це буде волейбол, можливо - це буде басейн, можливо - тренажерний зал, можливо ми покажемо приклад мешканцям нашого міста".Розглядом порушень кодексу броварського чиновника опікуватиметься комісія з етики. За порушення зазначених правил посадовець нестиме дисциплінарну відповідальність.