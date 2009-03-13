19:44
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Ввічливі бюрократи

23:18, 13 березня 2009 248

Для Броварських чиновників розробили правила поведінки.

Вести здоровий спосіб життя, бути врівноваженими і спокійними, не допускати проявів неввічливості й неуважності - ось кілька основних правил поведінки для державних службовців міста Бровари, що на Київщині. Віднедавна міськрада розробила для тутешніх чиновників своєрідний кодекс, дотримання якого є обов’язковим. Мета ініціативи - підвищити довіру броварчан. Тож неввічливості, грубості, спортивному стилю та надмірній красі тепер не місце у кабінетах броварських чиновників.Ігор Сапожко (в. о міського голови Броварів): "Вджинсах на роботу приходити ніхто не буде, там в кросівках. Звичайно одяг повинен бути костюм. Цей одяг повинен бути таким щоб він відповідав людині, яка займає свою посаду. Одяг жінок повинен бути стриманий. Не повинно бути ні декольте ні нігті 15 сантиметрові".Викладач курсів з етикету з чиновниками погоджується, і додає - діловий етикет не дозволяє жінкам і підбори вище 5-7 сантиметрів а також прозорий одяг. Що ж до чоловіків, то їм варто ретельно добирати колір сорочки до краватки та піджака а також за жодних умов не ходити два дні поспіль в тому самому одязі.Валентина Пархоменко (викладач етикету навчального центру "Успіх"): "Краватка темніше чим сорочка, але світліше чим піджак. Подивіться на багато чоловіків: це не виконується. Не можна щоб було 3 малюнки: якщо допустима краватка в смужку, сорочка в смужку і піджак в смужку це вже порушення. 2 допустимо, 3 - явний перебір. Допустимо до сорочки в клітинку взагалі не покладена краватка".Окрім ділового стилю, державних службовців просять підтягти животи - через переважно сидячу роботу радять займатися спортом - яким саме - думає спеціальна комісія.Ігор Сапожко (в. о міського голови Броварів): "Зараз у нас відповідна комісія розробить план дій. Звичайно по вихідним дням будемо брати участь або після роботи. Можливо це буде волейбол, можливо - це буде басейн, можливо - тренажерний зал, можливо ми покажемо приклад мешканцям нашого міста".Розглядом порушень кодексу броварського чиновника опікуватиметься комісія з етики. За порушення зазначених правил посадовець нестиме дисциплінарну відповідальність.     
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
405
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 648
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
710
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19515
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
320
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук