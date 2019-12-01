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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Хто такий В’ячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві

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      Надвечір 1 грудня у Києві обстріляли елітний позашляховик Range Rover. У цей час у машині їхав депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв разом із 3-річним сином Олександром. На жаль, дитина загинула. Хто ж такий це В’ячеслав Соболєв – читайте в нашому матеріалі.

      Біографія В’ячеслава Соболєва: що про нього відомо

      Соболєву – 47 років. Він народився у Єнакієвому на Донеччині. Соболєв є українським економістом, кандидатом економічних наук, підприємцем.

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      Наразі Соболєв є депутатом Київської обласної ради. Його обрали у 2015 році. Він входить до фракції "Солідарність" (політсила п’ятого президента Петра Порошека), є членом комісії з питань бюджету та фінансів.

      Соболєв, стрілянина. Київ, загиунла дитина. подробиці, Range Rover
      Передвиборча агітація В'ячеслава Соболєва 

      Політична кар’єра В’ячеслава Соболєва

      Політикою він почав займатися у 2002 році, коли його обрали депутатом міської ради у виборчому окрузі № 64 (Петровський район Донецька). Також у 2000-х був заступником мера Донецька. З 2006 по 2007 рік працював у Раді національної безпеки та оборони України.

      За інформацією ЗМІ, Соболєв свого часу був директором дочірньої компанії "Нафтогазу" – "Нафтогазмережі". У 2010 – 2011 роках обіймав посаду заступника голови правління, а пізніше і голови правління НАК "Нафтогаз України". Але пішов з "Нафтогазу" після приходу до влади президента-втікача Віктора Януковича. Опісля зайнявся викладацькою діяльністю.

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      Що відомо про економічну діяльність Соболєва та пов’язані з цим скандали

      Соболєв є власником київського ресторану "Маріо". Стрілянина сталася саме після того, як чоловік із родиною їхав з цього закладу. Ще один цікавий факт щодо ресторану "Маріо". У Києві його називають "місцем зустрічі різних одіозних особистостей". Крім того, цей заклад часто пікетують як розсадник сепаратизму.

      Також з ім’ям Соболєва пов’язують мережу супермаркетів "Обжора" – він є її засновником. Цікаво, що "Обжора" досі працює на окупованому Донбасі. Хоча сам політик стверджує, що ці магазини йому не належать і він їх продав ще у 2007 році, оскільки вони стали банкрутами. Видання "Первомайские новости" пише, що у фейковій "ДНР" супермаркети "Обжора" досі асоціюються з Соболєвим. І у цих магазинах торгують всім, що тільки можна провезти на непідконтрольну Україні територію контрабадним шляхом, не сплачуючи в Україні податки та ділячись з бойовиками прибутком. Також журналісти переконують, що Соболєв знає особисто людей, які нині "тримають" Донецьк.

      Соболєв, стрілянина. Київ, загиунла дитина. подробиці, Range Rover, Обжора
      Один із супермаркетів мережі "Обжора" в Донецьку 

      До слова, за даними журналістів 24 каналу, українські спецслужби раніше підозрювали Соболєва у шпигунстві на користь Росії та фінансуванні бойовиків саме через "Обжору". Водночас правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство.

      За даними журналістів, у 2017 році Соболєв не вказав у своїй електронній декларації за попередній рік кошти, розміщені на рахунках у швейцарському банку UBS. Крім того, він також не вказав в переліку підконтрольних кіпрську компанію Lamedon. Саме сюди переводять гроші від діяльності його бізнесу на непідконтрольних Україні територіях окупованого Донбасу

      Радимо ознайомитися! Вибіг з дитиною на руках і кричав про допомогу, – Соболєв розповів деталі стрілянини у Києві

      Що відомо про особисте життя В’ячеслава Соболєва

      Соболєв є одруженим. Щоправда, це його друга дружина. ЗМІ пишуть, що вперше він одружився на вдові одного донецького кримінального авторитета та отримав нові можливості в так званому "донецькому істеблішменті". Друга його обраниця – колишня дружина співака Миколи Баскова та за сумісництвом донька одіозного колишнього російського сенатора та фармацевтичного магната Бориса Шпігеля.

      Зі Світланою Шпігель Соболєв має п'ятеро дітей – три сини й дві доньки. Убили наймолодшого Олександра.


      Загиблий син Олександра Соболєва – Олександр 

      До слова, співачка Ірина Білик виявилася хрещеною мамою вбитої дитини. Про це вона написала у своєму фейсбуці.  

      Обстріляли авто депутата Соболєва в Києві: загинув його 3-річний син – відео з місця 

       

      Вибіг з дитиною на руках і кричав про допомогу, – Соболєв розповів деталі стрілянини у Києві
      1 грудня
      13931
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Стрілянина в Києві, загинула дитина Соболєва Стрілянина Кримінальні новини Новини Донецька Новини Києва Війна на Донбасі Європейська солідарність Гроші Нафтогаз
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      1 грудня , 23:01 Хто такий В’ячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві
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