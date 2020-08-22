У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 22 липня 2020 – в Адміністрації Президента Білорусі не передбачений жіночий туалет. На розважальному проекті Ellen Show за 17 років сотні людей стали жертвами сексуальних фантазій працівників. Топпродюсерів програми звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях та непристойній поведінці.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Чому убили репера Джейсона Майзела? Еротичні заголовки у ЗМІ.