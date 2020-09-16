У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 16 вересня – в Україні офіційно санкціонували використання фемінітивів у назвах професій. А у Німеччині лише зараз підняли цю тему. В очікуванні виходу "Форсажу 9", з'явилися чутки про те, що герої фільму полетять у космос. Вечірка для визначення статі дитини стала причиною пожежі, що спалила у Каліфорнії майже 6 тисячі гектарів.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Дудь вдарився в культуру "маніку". Скандал через фільтр у тік-тоці. Поліцейське свавілля у США.