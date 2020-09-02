У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 2 вересня – французьких коней убивають в загадковий спосіб, який нагадує ритуальні маніпуляції. Рух Black Lives Matter заснували жінки у 2013 році, аби зупинити поліцейський дебош щодо темношкірих. 63% американців не вважають, що США повинні виплачувати репарації нащадкам рабів.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Лайфхак для майбутніх дикторів. Американець зав'язав зі спортивною кар'єрою через вейп.