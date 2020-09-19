У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 19 вересня – в Сальвадорі створюється новий політично-кримінальний Альянс. У каліфорнійському Комптоні невідомий темношкірий чоловік розстріляв патрульних. В рекламі парфюмерного бренду Jo Malone актора Джона Боєгу вирізали з реклами для китайського ринку.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Семмі Вілсон поставила собі за мету побити рекорд американки Кеті Юнг, яка носить титул власниці найтонкішої у світі талії – 38,1 сантиметра. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 19 вересня 2020: