У підсумковому випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 3 жовтня – у Мексиці спалахнули протести через заборону абортів. Між поліцейськими та розлюченими жінками спалахнули сутички. Британські науковці розробили реактивний наплічник для парамедиків, його представила компанія Gravity Industries. Папуги, перебуваючи на карантині в одній кімнаті, вони навчали один одного непристойностям.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Родина зі США вже 12 років подорожує світом. Загалом вони відвідали 32 країни. Американцю загрожує ув'язнення через поганий огляд курорту в Tripadvisor. Француз Сільван Гелейн покрив все своє тіло татуюваннями, навіть піднебіння і язик.