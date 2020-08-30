У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 30 серпня – правоохоронці у США часто користуються послугами "людей-сканерів", які розпізнають обличчя з камер відеоспостереження. Британка народилася з чоловічим набором хромосом. Вона – інтерсекс-людина без жіночих репродуктивних органів. Мережа фастфудів KFC призупинить використання слогану, яким користується вже 64 роки, через COVID-19.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: TikTok подає до суду на адміністрацію Трампа. Грета Тунберг повертається до школи. Нові протести сколихнули США.