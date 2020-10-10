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Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: У більшості випадків про Україну найчастіше згадують зі спортивної токи зору. Особливо, коли українців обговорюють зірки світового масштабу. Відомий бренд Gucci випустив колекцію суконь для чоловіків. У Reddit та інших соцмережах після дебатів Трампа і Байдена почався справжній ураган.