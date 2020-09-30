У підсумковому випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 30 вересня – вагітний трансгендер припинив свою гормональну терапію, аби зачати дитину для свого чоловіка. Смертну кару практикують менше ніж 30% країн у світі. Серед них – Білорусь, США, Ірак та Нігерія. В'єтнамська поліція викрила шахраїв, які займалися перепродажем використаних презервативів.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Майстер тату з Бразилії перетворив себе на "зловісну істоту". Новий тренд у TikTok – люди вдають з себе привидів. Батькам 6-місячного хлопчика дісталося через те, що поставили його на водяні лижі.