У підсумковому випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 7 жовтня – існує 44 видів вакцин проти COVID-19. Проте жодна із них ще не дозволена для широкого використання. Франція оголошує про "поступову" заборону диких тварин у цирках. Томас Гітцльшпергер став першим із відомих футболістів відкрито заявив, що він гомосексуал. За це йому вручили орден "За заслуги".

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Тренування "Капітана Марвел". Неприємний інцидент з дизайнером Versace.