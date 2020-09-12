У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 9 вересня – веганська спільнота найбільш активна онлайн. Ймовірно, це тому, що свої переконання вони можуть активізувати у соцмережах. Існує чоловік, який вміє змінювати колір шкіри. Щоправда, не з власної волі. Фейсбук відмовився забанити відео самогубства у прямому ефірі.

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