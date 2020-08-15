У випуску "Вєсті Глобалайз" за 15 серпня – репер Каньє Вест, а віднедана і кандидат у президенти, показав нові кросівки. Аналізуючи коментарі у соцмережі, вони людям не дуже сподобалися. Трамп планує заборонити китайський застосунок TikTok. Однак наразі ним продовжують користуватися та придумувати нові тренди. Расизм існує навіть серед темношкірої спільноти. Якщо бути точнішим – "класифікація".

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

У США антимасочники створили організацію "Агентство Дихати Вільно".

Дівчинка створила незвичний ютуб-канал. Там вона показує не лише свої навики стрільби, але й оглядає різну зброю.

Однак з користувачів NikNok Ольга Тиква розповідає людям про фемінізм, ЛГБТ та інші новинки зі світу сексуальних меншин.

Авторка головної ролі у фільмі "Аватар" Зоїї саладан вибачилася, що вона не достатньо темношкіра для цієї ролі. Річ у тім, що заради того, аби бути схожою на справжню піаністку, їй спеціально одягали накладний ніс, а головне – затемнювали колір шкіри.

Люди у світі по-різному ставляться до TikTok. Одні вважають, що такі відео жодним чином не впливають ні на виховання дітей, ні на сприйняття людей з відхиленнями, а інші – категорично проти цього застосунку.