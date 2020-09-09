У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 9 вересня – британка Моніка Джексон підхопила COVID-19 майже пів року по тому, але впевнена, що все ще хворіє ним. Новим главою ІДІЛ став Абу Ібрагімм аль-Хашимі аль-Курайши, він має брутальну репутацію, але все решта – досі загадка. У США парамілітарна організація вийшла на протест у відповідь на дебош, який темношкірі мітингарі залишають після себе.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Новий челлендж, який зазвичай закінчується лікарняним ліжком. Дуже дивна кінцівка нового кліпу Каньє Веста і репера Tyga. О-оригінальні маски від коронавірусу.