У випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 вересня – Лавров заявив про 200 українських екстремістів на території Білорусі. Там впевнені, що всі події в Білорусі провокувала саме україна. Чому не згадали Бандеру – невідомо. Навального отруїли паралітичною речовиною з групи "Новачок". Однак всі знають, що тут насправді винен старичок.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Лукашенко заявив про фальсифікацію слів Меркель про Навального.