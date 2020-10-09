Вєсті Кремля: COVID-19 у патріарха. Табу на Моргенштерна
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 жовтня – у патріарха Кирила є багато артефактів і молитв, які могли б допомогти у боротьбі з коронавірусом. До прикладу, настій з мощей Серафима Саровського. Путін перед виборами, як зазвичай, заспіває кілька старих хітів. Він точно стане відомим репером, адже йому для перемоги підійдуть будь-які методи.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Білоруська економіка почала втрачати навіть свою нестабільність.
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