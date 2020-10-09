У випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 жовтня – у патріарха Кирила є багато артефактів і молитв, які могли б допомогти у боротьбі з коронавірусом. До прикладу, настій з мощей Серафима Саровського. Путін перед виборами, як зазвичай, заспіває кілька старих хітів. Він точно стане відомим репером, адже йому для перемоги підійдуть будь-які методи.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Білоруська економіка почала втрачати навіть свою нестабільність. Рогозіна не бомбить.