У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 жовтня – у Росії на пляж Камчатки викинуло тисячі морських тварин. Причиною цього екологічного лиха стала діяльність людини, адже у воді в десятки разів перевищені показники фенолу та інших отруйних речовин. На зірковому тріумфі "вимальовується" нова пара, яка може затьмарити усі попередні відомі подружжя – Наталія Поклонська та Ілля Прусікін.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Бердимухамедов і його малюк.