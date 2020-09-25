У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 вересня – згідно з індексом Big Mac, російський рубль дуже недооцінений. Щоб ліквідувати цю "несправедливість", кремлівські економісти вивели свій, власний індекс – з пропагандистами та пенсіонерами. Навальний настільки байдужий Путіну, що після отруєння опозиціонера, той намагається його добити. З'явилася інформація про арешт його квартири в Москві.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Росіяни хочуть узаконити пиятику на роботі.